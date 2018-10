17.10.2018 h 11:13 commenti

Controlli in borghese della Municipale: sette automobilisti sorpresi mentre usano lo smartphone

Per tutti multa da 161 euro e meno cinque punti sulla patente. La stessa pattuglia ha anche trovato uno straniero che stava guidando senza aver mai conseguito la patente

In meno di quattro ore una pattuglia in borghese della polizia municipale ha fermato 7 automobilisti che stavano facendo uso del cellulare durante la guida. Tutti i conducenti sono stati multati, con una sanzione da 161 euro, e si sono visti decurtare 5 punti dalla patente di guida. Fra i veicoli fermati, uno era anche sprovvisto della copertura assicurativa; il conducente è stato, quindi, sanzionato e il veicolo sottoposto a sequestro.

La pattuglia ha fermato anche un conducente risultato sprovvisto della patente di guida e clandestino. La persona è stata pertanto multata (5.000 euro) e denunciata per violazione della legge sull’immigrazione.

I controlli continueranno anche nelle prossime settimane, tenuto conto del fatto che è, probabilmente, la cattiva abitudine più diffusa, quella di far uso del cellulare durante la guida o, ancor peggio, quella di leggere e rispondere ai messaggini. Le statistiche sugli incidenti stradali dimostrano che la principale causa degli incidenti è proprio la disattenzione e spesso è sufficiente distogliere lo sguardo dalla strada anche solo per un attimo per provocare o essere coinvolti in un sinistro.