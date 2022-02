25.02.2022 h 10:24 commenti

Controlli green pass: chiusi per cinque giorni una sala slot e un ristorante

La prima era già stata sanzionata due volte per lo stesso motivo, nel secondo i poliziotti hanno trovato anche il personale di cucina che non indossava la mascherina

Una sala slot nella zona di viale Galilei e un ristorante in zona San Paolo, entrambi gestiti da cittadini cinesi, sono stati chiusi per 5 giorni dalla Questura dopo che, durante controlli effettuati ieri 24 febbraio, sono stati trovati all'interno avventori privi di green pass. In particolare nella sala Vlt gli agenti della squadra amministrativa hanno sorpreso un giocatore italiano senza certificazione verde. Per il titolare era la terza sanzione per lo stesso motivo, così stavolta, oltre alla multa, è stata disposta la chiusura del locale per cinque giorni. Analogo provvedimento anche nei confronti del ristorante cinese dove i poliziotti hanno trovato sia clienti senza green pass sia personale di cucina che non indossava la mascherina.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus