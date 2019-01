17.01.2019 h 11:06 commenti

Controlli e sanzioni, il Comune di Poggio a Caiano dichiara guerra all'abbandono dei rifiuti

Trentacinque i controlli effettuati su tutto il territorio comunale nella seconda metà del 2018 e cinque i verbali. Ai trasgressori contestato l'abbandono di rifiuti su suolo pubblico

Più decoro urbano attraverso il contrasto all'abbandono e all'errato conferimento dei rifiuti. Nella seconda metà del 2018 sono stati cinque i verbali elevati a persone che avevano impropriamente abbandonato rifiuti sul suolo pubblico e nei cestini, a fronte di 35 controlli effettuati in totale su tutto il territorio di Poggio a Caiano. Prosegue così il lavoro da parte della polizia municipale di Poggio a Caiano e di Alia, finalizzato a risalire a chi abbandona i rifiuti in luoghi non consoni al conferimento. “Continuiamo a porre la massima attenzione su certi fenomeni di scarso senso civico con l’obiettivo che, grazie a questi controlli, rafforzati dalla prossima introduzione di strumenti telematici e dalle campagne di sensibilizzazione tutti arrivino ad avere più a cuore il decoro del nostro paese, rispettando ed avendo cura degli spazi di tutti” spiega l’assessore alla Polizia Municipale Giacomo Mari. “Il nostro impegno proseguirà anche nei prossimi mesi perché - aggiunge il sindaco Francesco Puggelli - siamo convinti che Poggio a Caiano meriti di essere rispettata e preservata in tutta la sua bellezza: grazie a questi controlli congiunti partiti la scorsa estate, puntiamo a difendere il decoro della nostra città”



Edizioni locali collegate: Comuni Medicei

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus