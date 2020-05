09.05.2020 h 17:44 commenti

Controlli e fettucce: centro blindato per evitare assembramenti e l'effetto Navigli

Criticità sono state registrate soprattutto in mattinata. Dispiegamento di mezzi e personale anche lungo le piste ciclabili dove si è alzato in volo il drone

E' stata una giornata impegnativa per la polizia municipale di Prato chiamata a fronteggiare eventuali comportamenti scorretti da parte dei cittadini rispetto alle nuove misure di contenimento del Coronavirus. Tutto il giorno, ma soprattutto la mattina, il centro storico, le piste ciclabili e molte aree verdi sono risultate affollate. Troppo rispetto al rischio di contagio che è ancora alto. Probabilmente i numeri dei nuovi casi, che migliorano giorno per giorno, contribuiscono a ridurre la paura e di conseguenza ad abbassare la guardia.

Per evitare l'effetto Navigli il Comune di Prato è corso ai ripari con un notevole dispiegamento di mezzi ed impedendo la seduta sulle panchine di piazza del Comune, circondate con la fettuccia. In più le strade del centro sono state attraversate da una pattuglia che attraverso un megafono ha trasmesso il messaggio con cui il sindaco Biffoni ha invitato la popolazione a indossare la mascherina, a tenere la giusta distanza dagli altri e a evitare raggruppamenti di persone.

Nel pomeriggio è stato fatto volare il drone per perlustrare le piste ciclabili e i giardini a caccia di pericolosi assembramenti.

La sensazione è che i cittadini non riescano ancora ad applicare una sorta di autoregolamentazione quando escono di casa. C'è ancora bisogno della forza pubblica per far capire cosa si possa o non si possa fare. A tutela della collettività. Perché gli eccessi e le violazioni del singolo possono avere conseguenze pesanti per tutti.