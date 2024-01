25.01.2024 h 14:26 commenti

Controlli di carabinieri e polizia in edifici occupati abusivamente

Tra viale della Repubblica e via Puccini sono stati trovati un totale di 12 stranieri, molti dei quali con precedenti. Per tutti è scattata al denuncia per il reato di invasione di terreni ed edifici

Intensificati dalle forze dell'ordine i controlli negli edifici occupati abusivamente. In due distinte operazioni carabinieri e polizia ne hanno sgomberati due.

I carabinieri della Compagnia di Prato e del 6° Battaglione “Toscana” Cio hanno effettuato un controllo all’interno di uno stabile occupato abusivamente in via della Repubblica. All’interno sono stati identificati cinque cittadini extracomunitari, provenienti dal Gambia, Nigeria e Pakistan. Un controllo più approfondito ha fatto trovare un documento di identità provento di furto, una modica quantità di hashish e una bustina contenente polvere bianca utilizzata per il taglio dello stupefacente. I cinque stranieri sono stati denunciati per il reato di invasione di terreni o edifici, per il reato di ricettazione e per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

La polizia è invece tornata nei garage del palazzo di via Puccini, già controllato nei giorni scorsi. All'interno c'erano sette stranieri (cinesi, marocchini e nigeriani) che occupavano abusivamente i locali. Tutti, già con precedenti, sono stati denunciati per invasione di terreni ed edifici.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus