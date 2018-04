30.04.2018 h 16:54 commenti

Controlli della polizia stradale, decurtati più di mille punti dalle patenti di guida

Oltre 250 pattuglie impegnate nei controlli a tappeto che sono andati avanti per tutto il fine settimana. 529 le multe contestate agli automobilisti indisciplinati

Più di mille punti decurtati, 1.101 per l'esattezza, 529 multe contestate e 21 patenti ritirate. E' il bilancio dell'ultima tornata di controlli della polizia stradale in Toscana nel fine settimana appena trascorso. Impegnate complessivamente 252 pattuglie che hanno controllato 1.148 veicoli e identificato 1.591 persone. I controlli hanno riguardato l'intero territorio regionale e si sono concentrate tra venerdì 27 e domenica 29 aprile in concomitanza con il maggior numero di spostamenti dalle città alle località turistiche.



Edizioni locali collegate: Prato

