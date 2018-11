27.11.2018 h 12:25 commenti

Controlli della polizia al Marconi: arrestato un ragazzo di 19 anni trovato con la droga

Il giovane aveva con sé 80 grammi di hashish e sul suo telefonino sono stati trovati numerosi messaggi da parte degli acquirenti. Il magistrato ha disposto la detenzione ai domiciliari

Lo hanno trovato con ottanta grammi di hashish da spacciare e lo hanno arrestato. In manette è finito uno studente dell'istituto Marconi, 19 anni, italiano di origine marocchina. Sono stati gli uomini del Reparto anticrimine della polizia di Firenze ad arrestarlo intorno alle 8.10 di oggi, martedì 27 novembre, durante un controllo nei pressi della scuola. Il giovane è stato fermato in via Galcianese e perquisito: oltre alla droga, sono saltati fuori un coltello a serramanico e una sessantina di euro. Oltre che di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, lo studente deve rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale per aver cercato con la forza di sottrarsi all'arresto: prima ha buttato l'hashish tra i cespugli, poi ha tentato di scappare ma è stato bloccato dagli agenti. Non è chiaro se lo spaccio avveniva all'interno della scuola oppure fuori: è quello che la polizia cercherà di capire con ulteriori accertamenti legati anche ai messaggi con riferimenti alla cessione di hashish che sarebbero stati trovati nel telefonino dello studente. Il giovane è stato messo ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto.

Intensificati i controlli antidroga dentro e fuori le scuole così come indicato dalla direttiva ministeriale recepita anche dalla prefettura di Prato. Stamani, dopo il controllo nei pressi del Marconi a cui hanno preso parte anche la guardia di finanza e l'unità cinofila della polizia municipale, l'attività si è spostata vicino ad altri istituti.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus