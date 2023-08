08.08.2023 h 11:13 commenti

Controlli della Municipale sulle strade di Poggio a Caiano, sanzioni per mille euro a due automobilisti

Uno è stato trovato alla guida di un'auto non sottoposta alla revisione obbligatoria e intestata alla madre morta già da due anni, l'altro invece guidava con la patente scaduta

Revisione obbligatoria e patente scaduta. Sono le due infrazioni contestate ad altrettanti automobilisti fermati nella giornata di ieri, lunedì 7 agosto, in via Statale al Poggetto, nell'ambito di un posto di blocco della polizia municipale di Poggio a Caiano. La prima contestazione è stata mossa nei confronti di un uomo residente a Poggio trovato alla guida dell'auto non sottoposta alla revisione di legge e, per di più, intestata alla madre deceduta già da due anni. In tutto, l'uomo dovrà pagare 900 euro di multa. Ammonta, invece, a 158 euro la sanzione per l'altra persona, un uomo residente a Carmignano sorpreso alla guida pur con la patente scaduta lo scorso marzo.

In questi giorni la polizia municipale è impegnata nel controllo del territorio, attività finalizzata a prevenire e sanzionare comportamenti non aderenti al principio di sicurezza sulla strada.



