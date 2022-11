12.11.2022 h 16:16 commenti

Controlli della Municipale in piazza Mercatale contro i parcheggiatori abusivi e gli accattoni molesti

Gli agenti sono intervenuti anche in abiti civili e hanno sanzionato tre persone nei cui confronti è stato disposto l'ordine di allontanamento. Fermate anche due persone che guidavano senza avere la patente

Due serate di controlli straordinari da parte del Reparto Territoriale della Municipale che è entrato ina azione con numerose pattuglie sia giovedì 10 sia ieri venerdì 11 novembre. I controlli hanno riguardato soprattutto il contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi nelle piazze della città, che per una maggiore efficacia ed incisività sono stati effettuati anche con personale in abiti civili.

In piazza Mercatale gli agenti hanno individuato e bloccato due uomini, di nazionalità africana, che facevano i parcheggiatori abusivi: i due sono stati fermati e sanzionati e come prevede la legge gli sono state sequestrate anche le somme di denaro provento dell'attività illecita. Gli agenti di piazza Macelli hanno anche applicato e notificato ai soggetti l'ordine di allontanamento. Sempre in piazza Mercatale un cittadino italiano è stato fermato e sanzionato per accattonaggio molesto: anche per lui è stato disposto l'ordine di allontanamento

Fermate e sanzionate anche due persone che erano alla guida dei rispettivi veicoli senza patente di guida: per loro è scattata la sanzione ed il sequestro amministrativo dei veicoli, uno dei quali circolava anche senza la dovuta copertura assicurativa.

Applaude all'operazione della Municipale, Patrizia Ovattoni, consigliera d'opposizione, che però torna a ribadire la necessità di interventi permanenti: "Il problema non si risolve certamente con controlli saltuari - dice Ovattoni -. Ciò che serve sono dei presidi fissi, attuati in maniera costante dalla polizia municipale in modo tale che possa fare da deterrente ed al tempo stesso intervenire prontamente laddove necessario; solo così si potrà parlare di lotta al fenomeno dei parcheggiatori abusivi".