26.09.2019 h 17:39 commenti

Controlli della Guardia Costiera in due pescherie: sequestrata merce per 140 chili

Elevate sanzioni per un totale di 11mila euro. I prodotti ittici erano di dubbia provenienza e sono stati giudicati non idonei al consumo umano. E' stata quindi sottoposta a blocco sanitario ufficiale per la successiva distruzione

Oltre 140 chili di prodotti ittici sequestrati e sanzioni per circa 11mila euro. E' questo il bilancio dei controlli effettuati dalla Guardia Costiera e dall'Asl che hanno passato al setaccio due pescherie di Prato riscontrando ben 6 illeciti.

Tra le violazioni più gravi la mancata applicazione del piano di autocontrollo aziendalee l’assenza di idonea documentazione di tracciabilità. Gli ispettori, visionati alcuni molluschi esposti nei banchi delle pescherie e privi delle informazioni obbligatorie per il consumatore finale, hanno ispezionato le celle di stoccaggio della merce dove sono stati rinvenuti diversi prodotti ittici di dubbia provenienza. La merce è risultata infatti non idonea al consumo umano ed è stata sottoposta a blocco sanitario ufficiale per la successiva distruzione. In un caso è stata accertata l'introduzione, nel territorio nazionale, di crostacei provenienti dall’estero senza che il titolare della pescheria abbia provveduto alla obbligatoria e preventiva comunicazione al competente Ufficio veterinario.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus