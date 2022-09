02.09.2022 h 18:32 commenti

Controlli dell'Ispettorato in 59 aziende, solo una risulta regolare. A nero più di quattro operai ogni dieci

Il bilancio delle ispezioni effettuate nel Pratese tra febbraio e luglio. Per 44 imprese violazioni così gravi da far scattare il provvedimento di sospensione. Situazione particolarmente critica nei cosiddetti "orti cinesi"

Su 59 aziende ispezionate nel Pratese nel periodo febbraio - luglio, 58 (vale a dire il 98%) presentavano irregolarità. E' quanto rileva l'Ispettorato nazionale del lavoro che ha operato con il personale delle sedi di Prato e Pistoia.

In particolare dalle ispezioni è emerso come su 340 lavoratori occupati, 139 (il 41%) sono risultati in nero e senza alcuna tutela normativa ed economica. Un dato davvero critico, che ha comportato l'adozione di 44 provvedimenti di sospensione di altrettante attività d'impresa, pari all'83% del totale di quelel vistate dagli ispettori. Tra i lavoratori in nero, 13 sono risultati oggetti di vero e proprio sfruttamento, con risvolti penali a carico dei datori di lavoro che sono al vaglio dell'autorità giudiziaria.

Tra le attività controllate, nel periodo giugno-luglio sono state svolte specifiche verifiche nel settore agricolo degli orti cinesi, che hanno accertato l'impiego di lavoratori clandestini, in nero, irregolari, anche di nazionalità pachistana, cingalese, nord africana.

All'esito di questi accertamenti - svolti insieme ad Asl e carabinieri forestali - sono emersi in alcuni casi attività di sfruttamento della manodopera clandestina con rilevanti profili penali, ma anche gravi rischi biologici e per la salute pubblica dovuti a produzioni ortofrutticole con sementi non tracciati e uso di prodotti illegali fitosanitari.