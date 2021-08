06.08.2021 h 09:47 commenti

Controlli dell'Ispettorato del lavoro in 64 aziende manifatturiere: riscontrate irregolarità in tutte

Quattro imprenditori arrestati, 32 attività sospese, 250 lavoratori a nero su 570 controllati. Ulteriori accertamenti in corso per rilevare altri eventuali profili illeciti. Le verifiche sono andate avanti per sei settimane con il supporto di carabinieri, Asl, Inail e Inps

Sessantaquattro aziende controllate in sei settimane nella provincia di Prato dall'Ispettorato del lavoro e in tutte e 64 sono state riscontrate irregolarità. Una marea di irregolarità: dal lavoro a nero fino alle violazioni in fatto di sicurezza. Numeri impietosi: su 570 lavoratori sottoposti a verifiche, 394 dei quali extracomunitari, sono stati 250 quelli risultati senza contratto di lavoro; 32 le attività sospese per la presenza complessiva di 161 operai operai a nero; 4 gli imprenditori arrestati in flagranza di reato per impiego di lavoratori sprovvisti del permesso di soggiorno.

Gli accertamenti sono ancora in corso per valutare la sussistenza di elementi che possano portare a contestare lo sfruttamento lavorativo.

L'ondata di controlli rientra nell'ambito del progetto 'Alt caporalato!' che ha previsto la costituzione di apposite task force di cui fanno parte anche Asl, Inps e Inail, i carabinieri del nucleo Ispettorato del lavoro e i mediatori culturali messi a disposizione dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni.



