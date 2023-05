06.05.2023 h 12:45 commenti

Controlli dei carabinieri su tutto il territorio: un arresto e diverse denunce per droga e rapina

Un 24enne arrestato per detenzione di eroina e hashish, altri giovani denunciati per possesso di sostanza stupefacente. Un15enne nei guai con l'accusa di aver rapinato due coetanei, tre persone fermate subito dopo il furto di un furgone dal piazzale di una ditta. A lieto fine la denuncia di scomparsa presentata dal figlio di un anziano di 93 anni

Controlli straordinari su tutto il territorio da parte dei carabinieri con il supporto del 6° Battaglione Toscana. Un arresto per droga e diverse denunce: questo il bilancio dell'attività che ha impegnato i militari.

In manette è finito un nigeriano di 24 anni che ha tentato di disfarsi di 16 dosi di eroina buttandole in un cespuglio. Il gesto non è passato inosservato ai carabinieri che sono subito intervenuti e hanno recuperato lo stupefacente dopo aver bloccato il nigeriano che già qualche settimana fa erano finito nei guai per lo stesso reato, ma in quella occasione le dosi – 32 – erano state ingerite. La perquisizione ha portato al sequestro anche di una quantità di hashish e di cento euro ritenuti provento dello spaccio. Il giudice del tribunale di Prato davanti al quale il 24enne è comparso per il processo per direttissima, ha aggiornato l'udienza e disposto l'obbligo di firma.

Per droga sono stati denunciati due nordafricani, entrambi irregolari in Italia: i due sono stati trovati in possesso di 20 grammi di hashish e di un taglierino.

Per due imprenditori cinesi è invece scattata la denuncia per commercio abusivo di merce contraffatta in seguito ai controlli nelle aziende del Macrolotto 1. Sequestrati capi di abbigliamento per diverse migliaia di euro.

Un quindicenne di San Giusto è stato denunciato perché ritenuto autore di una rapina ai danni di due coetanei minacciati affinché consegnassero i soldi.

A Carmignano, invece, il furto di un furgone dal piazzale di una ditta è stato subito risolto con la denuncia di due albanesi di 20 anni e di un magrebino. I tre dovranno rispondere di rapina impropria perché hanno tentato di investire i titolari della ditta che, appena si sono accorti di quanto stava accadendo, si sono parati davanti al veicolo per impedire ai ladri di andarsene.

Nel bilancio anche il ritrovamento di un 93enne la cui scomparsa era stata denunciata dal figlio ai carabinieri di Prato nella mattina di giovedì scorso. L'anziano è stato rintracciato: non si tratta di un allontanamento volontario ma di un guasto al ciclomotore con cui era uscito di casa; l'uomo, rimasto in panne, non è riuscito a trovare un aiuto e quindi non ha fatto ritorno mettendo così in allarme la famiglia.



