Controlli contro l'abuso di alcol e droga, ondata di denunce

Gli agenti della questura e della polstrada hanno compiuto controlli nei locali del centro storico e sulle strade. Il titolare di un bar sanzionato per aver servito bevande alcoliche a due minorenni. Diversi gli automobilisti fermati per guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di droga

Ha venduto alcol a due minorenni e per questo motivo il titolare di un locale del centro storico è stato multato dalla questura che nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 settembre ha compiuto una serie di controlli finalizzati a contrastare l'abuso di sostanze alcoliche. Controllati diversi locali e identificati due diciassettenni pratesi ai quali era stato servito alcol e da qui sono partiti i guai per il titolare del bar. Nel corso dello stesso servizio è stato segnalato alla prefettura un diciannovenne trovato con mezzo grammo di hashish.

Nella stessa notte sono stati impegnati anche gli agenti della polstrada che hanno fatto controlli con etilometro e drugtest. Posti di blocco sono stati organizzati in piazza San Marco e al casello di Prato est. Complessivamente fermat1 85 veicoli, identificate 93 persone. Quattro gli automobilisti denunciati: un uomo albanese e tre donne italiane per guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di cocaina.

Alla fine dell'intervento, si sono contate sei patenti e una carta di circolazione ritirate, un veicolo sequestrato ai fini della confisca e 75 punti decurtati dalle patenti per infrazioni al Codice della strada.



