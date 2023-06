18.06.2023 h 20:41 commenti

Controlli contro i parcheggiatori abusivi e la prostituzione su strada

Impegnata la polizia municipale che ha denunciato un uomo per resistenza e danneggiamento. Multati anche i clienti sorpresi a contrattare la prestazione con le "lucciole"

Giro di vite nei controlli su parcheggiatori e prostitute. Nella serata venerdì 16 giugno, il Reparto Territoriale della Municipale ha intensificato i controlli: in particolare personale in abiti civili ha monitorato l'area di piazza Mercatale, per reprimere il fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Individuati alcuni di quwesti, gli agenti si sono qualificati ma alla richiesta dei documenti di identità, gli sbusivi si sono dati alla fuga alla fuga. In particolare una persona scappando ha danneggiato un veicolo in sosta: è stata raggiunta e portata al comando dove è stato sanzionato quale parcheggiatore abusivo, denunciato all'autorità giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato e disposto un ordine di allontanamento.Successivamente i controlli si sono estesi nella via Firenze e zona Stazione Centrale per prevenire e reprimere il fenomeno della prostituzione in strada; in particolare in via Firenze sono stati sanzionati alcuni cittadini italiani sorpresi a contrattare prestazioni sessuali con le prostitute lì presenti che, dopo essere state identificate, sono state fatte allontanare.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus