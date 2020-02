21.02.2020 h 10:51 commenti

Controlli con il telelaser: ritirate 22 patenti dalla polizia municipale

Settimana di intensi controlli sul fronte della velocità, le pattuglie hanno utilizzato la nuova strumentazione

Non solo controlli per chi guida usando il telefonino ( QUI IL BILANCIO ), ma anche lotta a chi ha l'abitudine di premere troppo sull'acceleratore. La polizia municipale, nei giorni scorsi, ha ritirato 22 patenti nel corso di tre controlli effettuati dal Reparto Territoriale utilizzando una strumentazione telelaser di ultima generazione. I controlli sono stati fatti lunedì, martedì e giovedì: ventidue conducenti, che circolavano a velocità particolarmente sostenuta rispetto al limite imposto sulla strada, si sono visti ritirare la patente ai fini della sospensione da uno a tre mesi.

Uno di questi durante i controlli ha tentato di trarre in inganno gli agenti, esibendo il documento di un' altra persona. Scoperto l’illecito, dopo i riscontri incrociati, è stato denunciato per sostituzione di persona e per guida senza patente e il veicolo è stato sequestrato. La sua patente è risultata revocata da circa due anni.