15.07.2022

Controlli con il cane antidroga nel locale: fuggi fuggi di clienti che gettano per terra una ventina di dosi

L'intervento ieri sera nell'ambito di un servizio straordinario in varie parti della città che ha portato, tra l'altro, ad una denuncia e al ritiro della patente ad una persona trovata in possesso di stupefacente mentre era alla guida dell'auto

All'arrivo dei carabinieri, intervenuti anche con il cane antidroga Batman, c'è stato un fuggi fuggi di clienti e alla fine i militari hanno scoperto il perché, visto che hanno recuperato, gettati via tra i tavolini e sulla strada, una ventina di dosi di stupefacente, in gran parte hashish ma anche eroina. E' successo ieri sera 14 luglio in un noto ritrovo estivo di Prato, sul quale i carabinieri non hanno fornito ulteriori particolari. Il controllo è scattato nel corso di un servizio che ha visto impegnate numerose pattuglie del comando provinciale di Prato e l'unità cinofila antidroga. Tra i luoghi passati al setaccio piazza della Stazione, piazza San Marco, piazza Ciardi, il Serraglio. In totale sono stati 47 i veicoli e 81 le persone identificate. Sette le sanzioni comminate per violazioni al codice della strada con una patente ritirata ad una persona trovata in possesso di sostanza stupefacente e sorpresa alla guida di un veicolo, che ha quindi subito la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida oltre alla segnalazione alla Prefettura.

Denunciato inoltre un giovane di 24 anni per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente: è stato sorpreso inizialmente su strada con una dose di hashish, ma dalla perquisizione domiciliare è risultato detenere altra droga in casa della stessa tipologia e verosimilmente destinata a terzi.