01.03.2023 h 11:17 commenti

Controlli antidroga al Serraglio, in azione anche un elicottero della polizia

L'operazione è iniziata questa mattina intorno alle nove impegnate pattuglie della polizia, dei carabinieri, della guardia di finanza e l'unità cinofila della Municipale

(Seguiranno aggiornamenti)



Mattinata di controlli straordinari quella di oggi, 1° marzo, nella zona della stazione del Serraglio e di piazza del Duomo. Dalle 9 un elicottero della polizia sorvola il centro storico, mentre volanti, pattuglie dei carabinieri, della guardia di finanza e una dell'unità cinofila della Municipale sono impegnate in controlli a tappeto fra la stazione, via Magnolfi e piazza del Duomo. L'operazione è stata decisa in seguito alle numerose segnalazione di degrado e microcriminalità registrate nei giorni scorsi nel centro della città.