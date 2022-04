28.04.2022 h 17:13 commenti

Controlli antidroga a scuola, i cani della polizia trovano dieci grammi di hashish

Sono stati fiutati all'esterno del Marconi e del Gramsci Keynes. Negativi invece, i controlli all'interno che hanno interessato anche il Dagomari

Controlli antidroga della polizia questa mattina, 28 aprile, nell'area esterna di due scuole superiori di Prato, il Marconi e il Gramsci Keynes. In campo anche il reparto prevenzione Crimine di Firenze e le unità cinofile per un totale di 12 agenti impegnati. Grazie al fiuto dei cani antidroga sono stati trovati e sequestrati alcuni frammenti di hashish per un totale di 10 grammi.I controlli sono stati estesi all'interno delle stesse scuole e del Dagomari ma con esito negativo. Trenta le persone identificate nel corso delle attività che - annuncia la questura - saranno ripetute periodicamente con le stesse modalità operative sino alla fine di quest'anno scolastico.