28.12.2023

Controlli antidroga a Prato e a Vernio, impegnati poliziotti e agenti della Municipale

Il servizio di ieri pomeriggio si è chiuso con un uomo denunciato per possesso di cocaina e hashish e con un giovane segnalato alla prefettura per la detenzione di una piccola quantità di stupefacente ritenuta per uso personale

Un marocchino di 40 anni, pregiudicato, denunciato per possesso di 12 grammi di cocaina e 3 di hashish dopo essere stato fermato in via Roma a Prato, e un giovane, anche lui marocchino, segnalato perché trovato in possesso di alcuni grammi di hashish per uso personale dopo essere stato fermato a Vernio. E' il bilancio del controllo del territorio che nel pomeriggio di ieri, mercoledì 27 dicembre, ha impegnato quindici poliziotti (sette della questura e il resto del Reparto prevenzione crimine di Firenze) e un'unità cinofila della Municipale. Il servizio, finalizzato a contrastare lo spaccio di stupefacenti, ha interessato le aree ritenute più critiche sia di Prato, con particolare riguardo al centro storico, che della Vallata con particolare riguardo a Vernio dove nelle ultime settimane sono emerse situazioni di illeciti e degrado. I servizi mirati della polizia andranno avanti anche nei prossimi giorni in maniera più intensa per contrastare sia lo spaccio di stupefacenti che altri reati che minano la percezione di sicurezza della collettività.



Edizioni locali collegate: Prato

