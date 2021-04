12.04.2021 h 17:56 commenti

Controlli anticovid, nel fine settimana multate 69 persone e due attività

Quasi 800 persone fermate e identificate e un'ottantina di locali controllati per verificare il rispetto delle norme utili a contenere il numero dei contagi

Raffica di controlli per verificare il rispetto delle restrizioni imposte dal Governo per contrastare la diffusione del coronavirus. Tra sabato e ieri, domenica 11 aprile, le forze dell'ordine hanno passato al setaccio tutta l'area pratese: 781 le persone identificate, 69 delle quali sanzionate; 76 le attività commerciali controllate con due titolari che sono stati multati per aver violato le norme.

I controlli sono sollecitati a livello nazionale in un momento particolarmente delicato dell'emergenza sanitaria e la prefettura di Prato ha chiesto a questura, comando provinciale dei carabinieri, guardia di finanza e polizie municipali di tutta la provincia di compiere uno sforzo per fare in modo che tutti si adeguino alle limitazioni che caratterizzano la zona rossa.



Edizioni locali collegate: Prato

