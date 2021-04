24.04.2021 h 12:20 commenti

Controlli anticovid in tutta la provincia, chiuso dai carabinieri un kebab

Diversi interventi hanno interessato le pattuglie dell'Arma. Compiute verifiche programmate e altre su segnalazione dei cittadini

Un kebab è stato chiuso e il titolare e due lavoratori denunciati dai carabinieri per violazioni alle norme anticovid e per irregolarità sulla presenza di stranieri in Italia. Il controllo dell'attività risale a ieri, venerdì 23 aprile. I carabinieri del comando provinciale, insieme ai colleghi dell'Ispettorato del lavoro, sono stati impegnati in una serie di verifiche in tutto il territorio pratese per assicurare il rispetto delle regole di contrasto alla diffusione del coronavirus. Tra le sanzioni, quella più pesante ha riguardato un kebab situato nella periferia est di Prato. I militari hanno sorpreso al lavoro due persone non in regola con il permesso di soggiorno. Irregolarità sommate alle violazioni amministrative riguardanti le norme anticontagio: il titolare e i due lavoratori, ognuno per le proprie responsabilità, sono stati denunciati e l'attività chiusa in via temporanea.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus