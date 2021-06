08.06.2021 h 10:17 commenti

Controlli anticovid, 39 persone sanzionate su 2mila controllate. Negozi in regola

Bilancio del monitoraggio delle forze dell'ordine su tutto il territorio provinciale nella prima settimana di giugno. 87 le attività commerciali passate al setaccio: zero multe

Quasi duemila persone fermate e controllate, 1.991 per la precisione, e verifiche in 87 tra negozi e pubblici esercizi. Questo il bilancio dei controlli che le forze dell'ordine hanno effettuato nella settimana compresa tra il 31 maggio e il 6 giugno in tutta la provincia di Prato relativamente alle limitazioni imposte per contrastare la diffusione del Covid.

Carabinieri, polizia, guardia di finanza e polizie municipali hanno monitorato il rispetto del coprifuoco, del divieto di assembramento, dell'uso della mascherina e delle misure previste nelle attività commerciali.

Al termine della settimana, sono state 39 le persone sanzionate, mentre nessun negozio è stato trovato fuori regola.



