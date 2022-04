20.04.2022 h 12:32 commenti

Controlli anti caporalato e sfruttamento a Prato: irregolarità in tutte le 18 aziende controllate

L'attività di vigilanza straordinaria è stata eseguita da una task force di ispettori inviati dalla direzione generale di Roma. Per 14 ditte è già scattata la sospensione mentre per quattro operai è stato accertato lo sfruttamento lavorativo con la denuncia di due imprenditori

Su 18 imprese del distretto controllate sono risultate irregolarità in tutte. E' quanto emerso dai controlli effettuati a Prato dalla task force contro lo sfruttamento lavorativo e il caporalato dell'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) in collaborazione con il Nucleo carabinieri dello stesso Ispettorato. Controlli che si sono svolti sia a febbraio sia a marzo e hanno interessato nella totalità ditte cinesi.

In particolare, si spiega in una nota, "nel corso degli accessi sono state verificate le posizioni lavorative di 128 lavoratori del settore, 8 italiani e 120 provenienti da Paesi extra-Ue. Gli accertamenti ispettivi sono tuttora in corso; tuttavia, per alcune aziende, sono già state riscontrate violazioni sia amministrative che in materia di sicurezza sul lavoro".

I controlli hanno già portato a 14 sospensioni delle attività imprenditoriali per lavoro nero, alcune anche per motivi di sicurezza. Già nella prima fase è stato riscontrato sfruttamento lavorativo ai danni di almeno quattro lavoratori per i quali sono emerse le fattispecie dell'articolo 603bis; due imprenditori di nazionalità cinese sono stati denunciati all'autorità giudiziaria proprio per sfruttamento.

L'attività di vigilanza straordinaria ha visto impegnato personale proveniente dagli Ispettorati di Roma, Rimini, Varese, Verona, Cagliari e Brindisi e mediatori culturali messi a disposizione dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni.