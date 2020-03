16.03.2020 h 18:36 commenti

Controlli a sorpresa della polizia municipale per chi è stato messo in quarantena

L'assessore alla Sicurezza: "State in casa, non si scherza. Se il campanello non funziona, dovete comunicarlo subito"

Non ci sono solo quelli che vanno in giro alla faccia dell'autocertificazione, delle denunce, degli appelli a restare a casa per arginare la diffusione del coronavirus. Sono da controllare anche quelli in quarantena fiduciaria, quelle persone cioè a cui la Asl ha raccomandato l'isolamento perché entrati in contatto con pazienti positivi. Le polizia municipale deve monitorare 37 ordinanze di quarantena e lo fa costantemente, a sorpresa. Ogni momento della giornata è buono per ricevere la visita dell'agente. “Bisogna stare a casa, non si scherza – l'appello dell'assessore alla Sicurezza, Flora Leoni – se per caso qualcuno in quarantena si accorge che il proprio campanello di casa non funziona bene e si accorge di avere problemi al telefono, deve necessariamente avvertire il comando della Municipale, telefonando allo 0574-42391 (numero attivo giorno e notte) o scrivere una e-mail all'indirizzo poliziamunicipale@comune.prato.it per comunicare un numero di pronta reperibilità. E' importante, raccomando a tutti di attenersi scrupolosamente alla regola”.E allora orecchie sempre dritte: attenzione, per esempio, se ascoltate musica in cuffia a volume alto e rischiate di non sentire che qualcuno sta bussando allo vostra porta, o se tenete il volume della radio o del televisore a volume tanto alto che potrebbe sovrastare quello del campanello. Quando passa per il controllo, la Municipale deve per forza trovare in casa chi è soggetto a quarantena obbligatoria: qualsiasi variazione deve essere comunicata.