Contro le perdite d'acqua in arrivo una montagna di soldi: 50 milioni di fondi Pnrr a Publiacqua

Il progetto da 67 milioni per ridurre le perdite idriche si è classificato terzo a livello nazionale nella graduatoria del ministero delle Infrastrutture. Interventi a Prato e in altri 11 comuni dell'area metropolitana

Per ridurre le perdite d'acqua arrivano 50 milioni del Pnrr. Il progetto di Publiacqua, che interessa l'area metropolitana Firenze Prato Pistoia, è entrato nella graduatoria del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile pubblicata oggi, giovedì 25 agosto. Il finanziamento copre in larghissima parte il costo del progetto che ammonta a 67 milioni e che prevede diversi interventi per ridurre le perdite che, da tempo e soprattutto in estate, sono uno dei problemi più grossi su cui Publiacqua è chiamata ad intervenire. Nello specifico, gli interventi vanno dalla sostituzione delle reti allo sviluppo della digitalizzazione con l'installazione di contatori per la lettura a distanza, fino all'incremento della distrettualizzazione e del telecontrollo. Sono 12 i comuni – tra i quali Prato – su cui ricadrà il progetto e nei quali si concentra l'80 per cento delle perdite, per un totale di 3.800 chilometri di rete.

L'obiettivo di Publiacqua è di ridurre le perdite in modo da portarle, quando il progetto sarà completato, al 28 per cento. “Questo finanziamento imprimerà un ulteriore impulso alla digitalizzazione del servizio – spiega l'amministratore delegato, Paolo Saccani – questo consentirà di sostituire gli attuali contatori con quelli con lettura a distanza e ciò renderà possibile una maggiore e più tempestiva azione di ricerca e riparazione delle perdite. Daremo un migliore servizio ai nostri utenti. In più, gli interventi non graveranno sulle tariffe: ulteriore vantaggio per il territorio”.

“Siamo entusiasti e felicissimi di questo riconoscimento che testimonia l'elevata capacità progettuale di Publiacqua – il commento del presidente, Lorenzo Perra – nella graduatoria siamo terzi a livello nazionale”.



