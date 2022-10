10.10.2022 h 18:45 commenti

Contro la sosta selvaggia in via Strozzi arrivano i parcheggi a pagamento

La proposta è dell'assessore Leoni. Niente posti auto nella piazzetta privata a uso pubblico perché il solaio non regge il peso. Trovati altri 28 stalli in un parcheggio con ingresso da via Filicaia, ma c'è un problema burocratico legato alle concessioni

In via Strozzi, per evitare la sosta selvaggia, verranno messi i parcheggi a pagamento: la proposta è dell'assessore alla mobilità Flora Leoni che ieri ha partecipato al sopralluogo della commissione 3 .All'incontro è stata invitata anche una rappresentanza dei cittadini firmatari della petizione per chiedere di risolvere il problema traffico, aumentato dopo la realizzazione della pista ciclabile.“In realtà – ha sottolineato Leoni – ci sarebbero anche 28 posti privati a uso pubblico il cui ingresso è da via Filicaia, ma c'è un problema burocratico. L'amministratore di condominio e gli uffici del patrimonio stanno studiando le carte per capire l'iter delle varie concessioni, ad ora c'è un regolare passo carrabile che quindi indica la proprietà privata”.Il problema è emerso quando è stato chiesto all'amministrazione comunale di rimuovere alcune macchine abbandonate e gli uffici hanno scoperto che è un'area privata a uso pubblico, quindi la rimozione è a carico dei condomini, che invece possonno usare il esclusiva lo spazio con accesso da via Strozzi.“L'istituzione dei parcheggi a pagamento, modello via Pistoiese, - ha spiegato Leoni - permetterebbe una rotazione delle macchine e quindi maggiore facilità nel trovare un posto dove parcheggiare”. L'idea di utilizzare la piazzetta privata a uso pubblico per ospitare posti macchina non è fattibile in quanto, dopo alcune verifiche tecniche si è constatato che il solaio non regge il peso delle macchine, da qui la scelta di delimitarla con le catene. Una parte di quest'area, infatti, è utilizzata come isola ecologica per il condominio, anche se in realtà è diventata una discarica a cielo aperto. “Essendo privata – ha spiegato Cristina Sanzò assessore alla città curata, anche lei presente alla commissione – non possiamo chiedere a Alia ulteriori passaggi. Una possibilità potrebbe essere quella di spostare l'isola ecologica in altre zone condominiali”. Proposta già sperimentata, secondo i condomini presenti all'incontro, che ha ottenuto gli stessi risultati con l'aggravante di levare ulteriori posti macchina.Per quanto riguarda il traffico è stata avanzata la proposta da Claudio Belgiorno, capogruppo Fdi, di creare una rotatoria al posto del semaforo fra via Strozzi e via Curtatone, ipotesi che sembra difficile da realizzare per la mancanza di spazio.