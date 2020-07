03.07.2020 h 19:15 commenti

Contro l'accorpamento delle classi al liceo Cicognini, gli studenti minacciano di ricorrere al Tar

L'ufficio regionale scolastico ha deciso di fondere le tre terze in due quarte con una media di 28 ragazzi per aula. La disperazione degli alunni che saranno smistati nelle altre sezioni: "Non potremo sedere più tutti insieme nella stessa aula"

I cinquanta studenti delle tre terze del liceo classico Cicognini destinate a diventare due quarte il prossimo anno, sono determinati a ricorrere al Tar e a non presentarsi in classe il prossimo 14 settembre, se l'ufficio scolastico regionale non torna indietro sulla sua decisione. Questo pomeriggio, 3 luglio, in piazza delle Carceri hanno fatto sentire la loro voce con un flashmob in cui si chiedeva lo stop alla formazione delle classi pollaio. In via Baldanzi le due nuove quarte conterebbero una media di 28 ragazzi, numero in contrasto con i protocolli anticovid.

“Siamo una delle poche scuole dove si possono rispettare le distanze sociali – spiega Adele Vettori studente di terza - e invece scopriamo per caso, che dal prossimo anno saremo in tanti nella stessa aula. Una decisione che combatteremo fino in fondo a costo di ricorrere al Tar o di non presentarci a scuola con l'inizio del''anno. Inoltre cambieremo molti dei nostri insegnanti e ancora una volta avremo gravi conseguenze sulla didattica”.

Ai problemi oggettivi si sommano anche quelli più sentimentali: “Quando ho lasciato i miei compagni all'inizio della quarantena – spiega Giuditta Doni - non avrei mai immaginato che sarebbe stata l'ultima volta che potevamo stare tutti insieme. A settembre vogliono dividerci nelle altre sezioni distruggendo legami e amicizie che sono cresciute in questi anni di scuola”.

Accanto ai ragazzi anche alcuni insegnanti del liceo Copernico, dove la situazione non è migliore: “Anche noi – spiega Pierangela Scornato docente di scienze al Copernico - dovremo subire pesanti accorpamenti: nello scientifico e nel linguistico tre seconde saranno fuse in due terze e quattro terze saranno ridotte a tre quarte. Hanno anche autorizzato solo 9 prime allo scientifico rispetto alla richiesta di dieci. In tutto questo quadro abbiamo pochissimo spazio e i lavori previsti dalla Provincia non saranno pronti sicuramente per settembre”.

