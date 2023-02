24.02.2023 h 01:08 commenti

Contro l’abbandono dei rifiuti al Macrolotto Zero entra in azione l’auto civetta

La Municipale opera in borghese per tentare di cogliere in flagrante chi lascia l’immondizia a ogni angolo della strada. Un fenomeno contro cui l’amministrazione combatte da anni

(e.b.)

Per combattere l’abbandono incontrollato dei rifiuti urbani al Macrolotto zero, entra in pista l’auto civetta della polizia municipale. Dove poco o niente hanno potuto le campagne informative, i mediatori culturali, i quattro passaggi al giorno dei mezzi di Alia per il ritiro e gli ispettori ambientali, il Comune di Prato gioca anche la carta della presenza del proprio personale “in borghese” per tentare di cogliere in flagrante gli autori degli abbandoni in ogni angolo della strada. Su questo strumento il riserbo è massimo per non indebolire l’efficacia di questo tipo di controlli nel quartiere ad alta presenza cinese. Nè sono stati forniti dati sui risultati di questa attività. L’assessora all’ambiente Cristina Sanzó specifica solo “che tale modalità è stata adottata da oltre sei mesi. Non vogliamo lasciare niente di intentato”. La proposta di installare delle telecamere avanzata dal comitato cittadino Macrolotto Zero è invece ritenuta inutile perché si tratta di abbandoni effettuati a mano. Il riconoscimento dei responsabili è quindi impossibile.