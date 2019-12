19.12.2019 h 09:42 commenti

Contro il bullismo nelle scuole scende in campo il maresciallo Giangrande

Ieri il militare, decorato con medaglia d'oro al valore civile, ha incontrato i ragazzi del Dagomari grazie a un progetto della scuola sulla legalità

Ieri, 18 dicembre, il maresciallo Giangrande Giuseppe, medaglia d’oro al valor civile per l'attentato a palazzo Chigi in cui è rimasto gravemente infortunato, ha incontrato alcune classi del primo anno del Dagomari per parlare di convivenza sociale, solidarietà, ma soprattutto bullismo in tutte le sue forme, tradizionali e moderne. Il suo intervento è stato preceduto da un’introduzione della dirigente scolastica, Maria Gabriella Fabbri e del comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Marco Grandini. Presenti all’incontro anche il maggior Lorenzo Pecorella, comandante della Compagnia pratese e il capitano Biagio Oddo, comandante del Nucleo Operativo Radiomobile. L’incontro è stato promosso su iniziativa del professor Gerardo Furzi che da anni segue specifici piani formativi sul rispetto e la promozione della legalità. Grande la soddisfazione dei ragazzi alla presenza del maresciallo Giangrande, ormai da tempo impegnato nelle scuole per diffondere un messaggio di impegno, rispetto delle istituzioni e legalità.

