«Un riconoscimento al ruolo sociale e di aggregazione dei negozi di paese e un’occasione per valorizzare una realtà preziosa nell’ambito delle frazioni in un’ottica di rigenerazione». Così la consigliera regionale Pd Ilaria Bugetti ha commentato la vittoria del bando regionale sulle cooperative di comunità da parte del progetto “Viaccia resiste” della coop “Libertà” coinvolgendo in chiave sociale diversi soggetti del paese pratese ( LEGGI) «È il risultato di un percorso iniziato mesi fa e che ho sostenuto fin dall’inizio, convinta che la cooperativa di Viaccia costituisca una realtà insostituibile di aggregazione per il paese, in particolare per le persone più fragili, come anziani, disabili e persone sole – spiega Bugetti –. Come ha infatti dimostrato in occasione del lockdown per l’emergenza Covid-19, durante cui è stata un punto di riferimento fondamentale per questi soggetti e non solo, grazie ad esempio alle consegne a domicilio, effettuate con la collaborazione di diversi viaccesi volenterosi che si sono messi a disposizione. Una conferma del fatto che quella di sostenere questo progetto è stata una scelta giusta. È un percorso che inoltre può costituire un esempio anche per altre realtà analoghe della provincia di Prato e non solo, che potrebbero beneficiare degli stessi finanziamenti: un’esperienza che fa da apripista e potrà essere replicata da altre parti».