22.04.2020 h 11:25 commenti

Contributo affitto per le famiglie, il bando pubblicato dal Comune di Carmignano

Domande entro il 7 maggio. La misura di sostegno rientra tra quelle previste dalla Regione Toscana

oppure a affittoemergenza@comune. carmignano.po.it o per fax allo 055- 8750301.

Alla domanda dovranno essere allegati l'attestazione Isee anno 2019 o 2020; copia del contratto di locazione; documentazione relativa alla riduzione o alla sospensione dell’attività lavorativa; dati della registrazione dell’omologa o della separazione oppure della sentenza di divorzio ed il tribunale di riferimento.

Il contributo sarà calcolato sulla base del 50% del canone di locazione e non supererà i 250 euro al mese. Il sostegno verrà dato per tre mensilità, a partire da aprile 2020. Il Comune, una volta verificata la completezza e regolarità delle domande, procederà poi alla formazione di una graduatoria, in base alla fascia Isee.

Per visualizzare il bando completo e scaricare la domanda è possibile consultare l'apposita pagina sul sito del Comune. Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare l'Ufficio politiche sociali ai numeri 055 8750212-213-240-248.