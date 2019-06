Da oggi, lunedì 17 giugno, è stato pubblicato dal Comune di Prato il bando per il contributo affitto 2019. La domanda può essere presentata fino al 31 luglio, esclusivamente on-line tramite il sito internet del Comune di Prato utilizzando per l’accesso la propria Cns (Carta Nazionale dei Servizi) oppure le credenziali Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o la Carta d’identità elettronica. E' possibile chiedere un appuntamento rivolgendosi agli uffici comunali del Servizio Sociale e Immigrazione del Comune di Prato in Via Roma,101 (per la compilazione e l’invio della domanda). L’appuntamento può essere fissato telefonicamente al numero verde 800922912 oppure recandosi di persona al Punto Unico di Accesso del Servizio Sociale e Immigrazione nei seguenti orari: lunedì e giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17; martedì e venerdì dalle 9 alle 13. Il cittadino a partire da quest’anno non deve, perciò, recarsi ai Caaf.Possono presentare la domanda di contributo i cittadini italiani e stranieri residenti nel Comune di Prato, in possesso di regolare contratto di affitto relativo all’immobile in cui si risiede e un valore Ise non superiore a 28.684,36 euro ed un valore Isee non superiore a 16.500 euro. I cittadini di stati non aderenti all’Unione Europea o gli apolidi possono partecipare al bando se sono in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità.