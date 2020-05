21.05.2020 h 09:40 commenti

Contributo affitti per artigiani e commercianti, ecco il bando del Comune di Poggio

C'è tempo fino all'otto giugno per fare domanda. Tale aiuto si aggiunge all'azzeramento della Tosap per tutto il 2020

“La ripartenza è una fase fragile e, pur consapevoli del momento di difficoltà, ce la stiamo mettendo tutta per dare risposte ai nostri concittadini e ai nostri commercianti. Come primo passo, in questa fase 2, usciamo con il bando per il contributo affitti rivolto alle attività commerciali e artigianali così da impiegare 50mila euro del pacchetto “Riparti Poggio”. Questi aiuti saranno erogati nel modo più semplice possibile: con un bonifico che nel mese di giugno arriverà direttamente sul conto di chi ne farà richiesta, per un massimo di 1000 euro di contributo ciascuno” dichiara il sindaco di Poggio a Caiano Francesco Puggelli.

“Come comunità possiamo fare altri passi decisivi in questa fase di rilancio – aggiunge il sindaco – mi riferisco in primis alla scelta di comprare nei negozi di vicinato, sicuramente un bel segnale di coesione e di voglia di ripartire. Infine, avere rispetto delle regole fuori e dentro i negozi è un altro grande aiuto che possiamo dare ai nostri commercianti: loro ce la stanno mettendo tutta e sta anche a noi cittadini agire con buonsenso per far sì che si possano fare acquisiti in serenità e sicurezza, seguendo tutte le disposizioni”. Per maggiori informazioni riguardo al bando è possibile scrivere alla mail c.comparini@comune.poggio-a-ca iano.po.it .



http://www.comune.poggio-a-cai ano.po.it/archivio10_notizie- e-comunicati_0_1722.html Ecco il link diretto alla pagina