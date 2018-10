04.10.2018 h 17:01 commenti

Contributo affitti, la Corte Costituzionale boccia la norma che limita l'accesso agli stranieri e il Comune riapre il bando

La norma bocciata richiedeva di essere residenti da "almeno 5 anni in Toscana o almeno 10 in Italia"

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale 66/2018, che ha sancito l'incostituzionalità della norma limitante la partecipazione al bando per il "Contributo affitti 2018" agli stranieri residenti da "almeno 5 anni in Toscana o almeno 10 in Italia", il Comune di Prato rettifica e ripropone tale bando per consentire la partecipazione anche ai cittadini precedentemente esclusi per via della suddetta norma.

Potranno partecipare al nuovo bando solo coloro che non hanno presentato domanda nel bando precedente perchè in mancanza del requisito di residenza previsto, escludendo quindi tutti coloro che hanno già partecipato e sono risultati ammessi o esclusi, anche a seguito di ricorso.

A differenza dello scorso bando, le domande non andranno presentate in formato elettronico attraverso i Caaf: i moduli delle domande, solo in formato cartaceo, si possono ritirare presso la sede del Servizio Sociale e Immigrazione di via Roma, 101 o presso l'URP Multiente in piazza del Comune, e devono essere riconsegnati ai Servizi sociali e Immigrazione durante il consueto orario di apertura, il lunedì e giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17 e il mercoledì dalle 9 alle 13.

Le domande per il nuovo bando possono essere presentate già da ora e fino alle 13 del 14 novembre, con pubblicazione della graduatoria dal 19 al 23 novembre all’Albo Pretorio, sul sito Internet del Comune, presso l'Urp Multiente e presso la sede del Servizio Sociale e Immigrazione; i ricorsi contro la graduatoria provvisoria e l’elenco degli esclusi saranno presentabili dal 19 al 28 novembre, tramite apposito modulo, all’Ufficio Protocollo del Comune in piazza del Pesce, 9. La graduatoria definitiva e l’elenco definitivo degli esclusi saranno pubblicati il 3 dicembre presso le stesse sedi indicate per le graduatorie provvisorie.

Il testo integrale del nuovo bando ed ulteriori informazioni saranno disponibili da lunedì 8 ottobre sull'apposita pagina del sito del Comune (bit.ly/1LNbltY).