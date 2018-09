17.09.2018 h 15:36 commenti

Contributo affitti 2018, pubblicati la graduatoria definitiva e l'elenco degli esclusi

Graduatoria ed elenco sono consultabili sul sito internet del Comune, presso la sede dei Servizi Sociali o presso l'Urp. Gli ammessi dovranno presentare la documentazione integrativa finale dal 2 al 31 gennaio 2019

Sono stati pubblicati oggi 17 settembre la graduatoria definitiva degli ammessi e l’elenco definitivo degli esclusi per la concessione dei contributi a integrazione dei canoni di locazione, il cosiddetto contributo affitti. Nella graduatoria e nell’elenco, le domande sono identificabili tramite il numero di Protocollo Generale.La graduatoria degli ammessi e l’elenco degli esclusi sono consultabili direttamente all'indirizzo internet bit.ly/2NReqn0 (che porta alla pagina dedicata ospitata sul sito del Comune di Prato - www.comune.prato.it ), oppure presso la sede dei Servizi Sociali del Comune di Prato (via Roma 101, piano terra) o dell’URP Multiente in piazza del Comune.Gli ammessi dovranno presentare dal 2/01/2019 al 31/01/2019 (termine perentorio) la documentazione integrativa finale comprendente l'attestazione del proprietario dell'alloggio, con inclusa una copia del suo documento d’identità, che dimostri il pagamento del canone di locazione per l’intero anno 2018.In caso di motivata impossibilità del proprietario a produrre la suddetta attestazione, i richiedenti ammessi dovranno presentare tutte le ricevute di pagamento, in regola con l’imposta di bollo, del 2018 o le copie dei bonifici bancari effettuati a favore del proprietario.In mancanza della presentazione, entro i termini previsti dal bando, della suddetta documentazione integrativa, il contributo non potrà essere erogato.