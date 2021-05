08.05.2021 h 08:27 commenti

Contributi per le famiglie degli studenti, bando dei Comuni della Val di Bisenzio per accedere ai fondi

C'è tempo fino al 31 maggio per presentare la domanda che consentirà, in presenza dei requisiti, di ottenere fino a 300 euro per l'anno scolastico 2021/2022

I Comuni di Vaiano, Vernio e Cantagallo hanno aperto il bando “pacchetto scuola” per l’assegnazione dei contributi di supporto alle famiglie degli studenti che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado ma anche percorsi di istruzione e formazione professionale. C’è tempo fino a lunedì 31 maggio per presentare la domanda, a disposizione per l’anno scolastico 2021-2022 ci sono contributi individuali standard di circa 300 euro (l’importo minimo è 180 euro). Le risorse – che arrivano dalla Regione - possono essere utilizzate per sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica, l’acquisto dei libri di testo, di materiale didattico e il pagamento dei servizi scolastici.

“Il pacchetto scuola è uno strumento a disposizione delle famiglie perché a tutti gli studenti vengano date le giuste opportunità, nessuno deve restare indietro – mettono in evidenza gli assessori all’Istruzione, Fabiana Fioravanti (Vaiano), Alessandro Storai (Vernio) e Maila Grazzini (Cantagallo) – è una misura importante che davvero può dare un sostegno in un momento davvero critico per tante famiglie che meritano attenzione e supporto concreto”.

Il bando, che è stato messo a punto dall’ufficio associato dei Comuni della Val di Bisenzio e vede il Comune di Vaiano nel ruolo di ente capofila, nasce proprio con l’obiettivo di dare sostegno agli studenti appartenenti ai nuclei familiari in condizioni socioeconomiche più difficili per promuovere l’accesso alla scuola e il completamento degli studi. Le risorse verranno assegnate dalla Regione sulla base delle richieste nell’ambito del progetto regionale Successo scolastico e formativo.

Per presentare la domanda c’è tempo fino alle ore 13 del prossimo 31 maggio. Gli studenti per cui si richiede il beneficio dovranno avere residenza nei Comuni di Vaiano, Vernio o Cantagallo ed età non superiore ai venti anni (tale requisito non è richiesto per gli studenti diversamente abili). Per accedere al pacchetto occorre l’Isee del nucleo familiare non superi il valore di 15.748,78. La graduatoria unica verrà stilata in ordine di Isee crescente (in caso di parità si darà precedenza alle domande presentate prima in ordine di tempo)

La domanda di ammissione al bando diretta al sindaco di Vaiano (ente capofila anche per i comuni di Vernio e Cantagallo) deve essere inoltrata tramite protocollo on line dopo la registrazione al canale Ap@ci

Il bando è pubblicato sui siti dei Comuni della Val di Bisenzio



Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus