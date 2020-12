23.12.2020 h 08:56 commenti

Contributi a Confindustria Biella, il sindaco chiede analogo provvedimento per Prato

Durante la fase di discussione dei provvedimenti di sostegno economico in commissione è stato aggiunto l'articolo 26-bis che attribuisce all'Unione industriale biellese un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2023, a tutela della filiera e delle attività di ricerca e sviluppo del settore

ll sindaco Matteo Biffoni chiede che l'intervento deciso in commissione bilancio, a sostegno del distretto di Biella venga esteso anche a Prato (leggi ). “La richiesta avanzata per Confindustria Biella da parte di alcuni parlamentari di Forza Italia - spiega Biffoni - si fonda sulle stesse motivazioni che rendono necessario un analogo intervento per Prato, in crisi a causa del crollo delle esportazioni e delle conseguenze dell'emergenza sanitaria. Ringrazio l'onorevole Nardi che subito ha colto i bisogni del nostro distretto e ha presentato un ordine del giorno in discussione già domani alla Camera".Quello che si richiede, in particolare, è di includere anche Prato nelle misure che sono previste per Confindustria Biella. Durante la fase di discussione dei provvedimenti di sostegno economico in commissione è stato infatti aggiunto l'articolo 26-bis che attribuisce all'Unione industriale biellese un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2023, a tutela della filiera e delle attività di ricerca e sviluppo del settore.In mattinata il sindaco si è sentito con il ministro dell’economia Roberto Gualtieri con cui si incontrerà a gennaio: “Ha dato la sua massima disponibilità a sostenere il distretto, per questo ad anno nuovo ci vedremo per fare il punto della situazione”.