"Contribuite alle ronde notturne del Comune", ma è una truffa: allarme a Montemurlo

Nei giorni scorsi alcuni malviventi hanno suonato porta a porta spacciandosi per "guardie comunali" e chiedendo soldi ai cittadini. Il sindaco: "Avvertite subito carabinieri polizia municipale"

Numerosi cittadini di Montemurlo hanno segnalato all'amministrazione comunale che nei giorni scorsi alcune persone, spacciandosi per “guardie comunali”, hanno suonato ai campanelli delle abitazioni del centro, chiedendo soldi per finanziare ronde notturne, adducendo problemi di sicurezza.

Il Comune di Montemurlo sottolinea che l'amministrazione è totalmente estranea a questo tipo di iniziative e raccomanda a tutti di prestare la massima attenzione per non incappare in truffe. Nel caso qualcuno si dovesse presentare a chiedere soldi per conto del Comune il consiglio è quello di avvertire prontamente la polizia municipale e i carabinieri

Il sindaco sottolinea che queste iniziative, oltre ad essere delle vere e proprie truffe messe in atto sfruttando illecitamente il nome dell'amministrazione comunale, sono ancor più pericolose perché creano uno stato di allarme ingiustificato e sono illegali. "A Montemurlo non esiste un problema sicurezza - viene spiegato dal Comune -. La collaborazione tra carabinieri, polizia municipale e le altre forze di polizia è da sempre ottima ed efficace. Da dicembre scorso la polizia municipale di Montemurlo, in accordo con i carabinieri, nel turno 19 – 1 effettua passaggi “straordinari” nelle zone residenziali, proprio per scongiurare con la propria presenza i furti nelle abitazioni. Gli agenti effettuano poi regolari controlli in borghese che prevedono, oltre alla verifica e alla sanzione delle infrazioni, passaggi e stazionamenti per cogliere in flagranza di reato coloro che commettono furti nelle abitazioni". Proprio recentemente i carabinieri di Montemurlo, grazie ad una veloce attività d'indagine, sono riusciti a individuare ed arrestare un malvivente che aveva commesso un furto in un'abitazione.