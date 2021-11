03.11.2021 h 14:29 commenti

Contratto di lavoro scaduto da più di due anni, domani e lunedì raccolta dei rifiuti a rischio

Venerdì si terranno le assemblee sindacali e l'8 novembre è stato proclamato da Cgil, Cisl, Uil e Fiadel dopo la rottura delle trattative per il rinnovo del contratto scaduto da 27 mesi. I sindacati chiedono che i servizi non vengano esternalizzati, a rischio molti posti di lavoro

Porta a porta, lavaggio delle strade, ma anche le attività degli infopoint di Alia, degli sportelli Tari e degli Ecocentri a rischio il 5 novembre e l' 8 novembre. Cgil Cisl e Uil e Fiadel hanno indetto per domani le assemblee sindacali e per lunedì uno sciopero per tutta la giornata.

I lavoratori di protestano contro la rottura delle trattative per il rinnovo del contratto nazionale ormai scaduto da 27 mesi. I sindacati chiedono che i servizi non vengano esternalizzati, operazione che potrebbe portare alla perdita di posti di lavoro, maggiore formazione per il personale, il consolidamento delle relazioni industriali per evitare la cancellazione della contrattazione sindacale, il mantenimento degli attuali orari di lavoro per evitare l'utilizzo esasperato della flessibilità. Manca anche l'intesa sull'aumento salariale. Lunedì restano garantiti i servizi essenziali, mente Alia comunica che a partire dal giorno immediatamente successivo allo sciopero, attiverà le eventuali misure tese a normalizzare il servizio nel minor tempo possibile.