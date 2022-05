25.05.2022 h 14:43 commenti

Contratti regolari per tutti i lavoratori: finisce con un successo lo "sciopero delle grucce"

Dopo 19 giorni di agitazione il sindacato Si Cobas ha siglato l'accordo di regolarizzazione stabilizzazione con le ultime due ditte che ancora non lo avevano riconosciuto

Saranno regolarizzati tutti i lavoratori delle ditte Ruentex e Gruccia Creations, in sciopero da 19 giorni per rivendicare i loro diritti. Lo annuncia il sindacato Sì Cobas, schierato fin dall'inizio con i lavoratori e che ha sottoscritto con le due aziende un accordo che prevede contratti a tempo indeterminato e tempo pieno per tutti i lavoratori, turni settimanali per 40 ore e l'applicazione del contratto nazionale di categoria. Finisce così quello che era stato chiamato lo “sciopero delle grucce”, visto che riguardava tutte aziende specializzarte proprio nella produzione di grucce destinate ai pronto moda del Macrolotto. In precedenza analogo accordo accordi di regolarizzazione e stabilizzazione era già stato sottoscritto da Digi Accessori, e Meta.

"E' abolito così - scrivono i Sì Cobas - il regime di lavoro nero, contrattini fasulli e turni di 12 ore per 7 giorni la settimana. Per un lavoratore che ha scelto di interrompere il rapporto di lavoro l'accordo prevede un riconoscimento economico di 19mila euro a risarcimento degli straordinari non retribuiti svolti negli ultimi anni di lavoro. L'accordo prevede poi il ricollocamento di una parte del personale della Ruentex e della Gruccia Creations presso la Digi Accessori".