17.05.2021 h 16:40 commenti

Revoca blocco licenziamenti, le misure previste dal Governo non aiuteranno il distretto

Le tipologie di contratti pensate per incentivare le aziende ad assumere, a Prato possono essere applicate solo in minima parte perché studiate per imprese di grandi dimensioni. Bene però quelle per la ristorazione che salvano la professionalità dei dipendenti

alessandra agrati

La revoca del blocco dei licenziamenti potrebbe diventare una realtà a partire dal 30 giugno per le industrie e dal 31 ottobre per tutte le altre imprese ma il distretto tessile potrebbe non essere in grado di reggere l'onda d'urto, nonostante le misure contenitive che il Governo dovrebbe approvare entro la settimana.Associazioni di categoria, sindacati , imprenditori e consulenti del lavoro si dividono su gli effetti che potrebbero riversarsi sul distretto attraverso l'applicazione del contratto di ricollocazione a tempo indeterminato, di solidarietà e di espansione ( leggi ).“In questo momento – spiegapresidente di Confartigianato Prato – qualsiasi strumento che tuteli l'occupazione senza impattare sulla redditività dell'azienda è sicuramente importante. Credo che il problema stia però più a monte, le aziende potrebbero,da una parte, non avere altre scelta che la chiusura e dall' altra la necessità di aspettare che si definiscono meglio gli scenari futuri per capire come muoversi. In questo contesto credo che la soluzione migliore sarebbe stata quella di continuare a utilizzare la cassa integrazione”.Delusa per le norme proposte, pensate per le grandi imprese, Confindustria Toscana Nord : “Mi sarei aspettato qualcosa di più calibrato sulle piccole e medie imprese – commenta il vice presidente– non solo per Prato ma per tutti i distretti. L'unica tipologia che potrebbe essere adattata alla nostra realtà è forse quella della ricollocazione. Bene l'idea del turnover per il cambio generazionale, abbiamo bisogno di nuove competenze, ma è fuori dalla nostra portata. In questo momento sarebbe stato più importante prolungare la cassa integrazione.”Che sia in gioco prima il futuro del distretto lo pensa anchedirettore del Centro per l'impiego di Prato: “Se non si definisce la strategia di rilancio, all'interno del piano nazionale di ripresa e resilienza, è inutile parlare di contratti. Per farlo bisogna capire come ci si organizza per restare competitivi, come cambia il mercato e poi decidere su quali figure professionali puntare. Solo allora si discute della tipologia di contratto lavorativo”.Confesercenti, invece, apprezza le misure pensate ad hoc per il settore della ristorazione, uno dei più colpiti. “Sono strumenti importanti – spiega- che possono aiutare a mitigare l'effetto dei licenziamenti. Sicuramente interessanti per le aziende che hanno ripreso a lavorare e quindi possono abbassare il costo del lavoro, voce che pesa molto sui bilanci. Restano però escluse le tante imprese che non hanno ancora potuto iniziare a lavorare per mancanza di spazi all' aperto. Per loro se non cambiano le regole è in gioco la sopravvivenza”.Confcommercio, apprezza soprattutto la possibilità di salvare forza lavoro specializzata: “Un’opportunità per tante aziende che non dovrebbero rinunciare alle proprie risorse umane, vero valore aggiunto di ciascuna attività”.Possibilista anchepresidente della Fondazione Opera Santa Rita che guarda con moderato interesse ai contratti di solidarietà, applicabili ad aziende con oltre 100 dipendenti. “Il principio, che prevede una sorta di turnover – spiega è interessante per la nostra realtà dove l'usura incide molto, a una prima lettura però questa formula prevede alti costi per l'impresa. Stiamo valutando insieme ai consulenti se per noi è fattibile”.L'impatto delle misure sarà valutabile solo quando ci saranno i decreti attuativi ma intanto le aziende iniziano a prendere informazioni dai consulenti del lavoro. “Il contratto di rioccupazine – spiegaconsigliere nazionale dell' Ordine dei consulenti del lavoro – potrebbe essere conveniente per le imprese proprio per gli sgravi che prevede, quello di solidarietà è una formula già presente ma poco applicata nel distretto”.Altro aspetto interessante secondopresidente provinciale Ordine dei consulenti del lavoro, è invece il tirocinio previsto di sei mesi, un tempo sufficiente per valutare le potenzialità del dipendente.Per il sindacato, in particolare Cgil e Uil, la priorità non sono le misure da adottare ma il posticipo a fine anno del blocco dei licenziamenti e la riforma degli ammortizzatori sociali. “Questi provvedimenti - commentasegretario provinciale di Cgil – comunque non sono sufficienti a bloccare l'emorragia di posti di lavoro al momento dell sblocco. Solo nel 2020 ne abbiamo perso 2.500 e i lavoratori che restano in cassa integrazione sono oltre 15mila”.Diversa la posizione della Cisl che invece guarda con interesse al potenziamento delle politiche del lavoro. “Le norme per incentivare le assunzioni ci sono – spiegasegretario Femca Cisl Firenze e Prato - basta applicarle correttamente, quello che serve è un potenziamento dei centri per l'impiego che possono fare la differenza attraverso la formazione del personale in base alle reali esigenze del territorio”.