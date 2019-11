12.11.2019 h 08:53 commenti

Contrasto allo sfruttamento del lavoro, interrogazione di Mazzetti (FI) al ministro della Giustizia

Iniziativa della parlamentare pratese a sostegno della mozione presentata dal centrodestra per chiedere misure speciali per la città dopo la prima sentenza in Italia che ha condannato due imprenditori accusati di aver sfruttato i loro operai

Una interrogazione al ministro della Giustizia Bonafede per chiedere misure speciali per Prato e un fondo da destinare al contrasto dello sfruttamento del lavoro. L'iniziativa è dell'onorevole Erica Mazzetti di Forza Italia che porta a Roma la mozione presentata dal centrodestra in Consiglio comunale sulla necessità di individuare e adottare provvedimenti contro il cosiddetto 'sistema Prato'. “Concordo con l'obiettivo della mozione – il commento della parlamentare – occorre assumere ogni iniziativa amministrativa e politica per sollecitare l'intervento del legislatore nazionale e regionale sull'esigenza di un piano speciale per Prato”.

Ricordando la recente condanna – prima in Italia – di due imprenditori cinesi per sfruttamento del lavoro, Mazzetti ribadisce la necessità di un intervento forte del partito di maggioranza: “Il Pd – dice – governando il Paese, la Regione, la Provincia e il Comune dovrebbe essere il primo partito a muoversi con fermezza in modo da far rispettare le regole a tutti anche grazie ad un utilizzo più coraggioso come deterrente della polizia municipale. Mi auguro che la mia interrogazione possa essere utile all'azione intrapresa dal consigliere comunale della Lista Spada Tommaso Cocci, al fine di dare risposte alla città. Serve finalmente comprendere che il problema dell'illegalità strisciante e dello sfruttamento lavorativo sono un problema di tutti e non solo di Forza Italia e del centrodestra. E' pronto il Pd di governo a dare soluzioni per Prato? A dare soluzioni reali e non annunci da vigilia di campagna elettorale delle prossime elezioni regionali? Forza Italia è pronta a sedersi ad un tavolo assieme a tutti i parlamentari pratesi per arrivare a decisioni rapide e comuni”.



