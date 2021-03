09.03.2021 h 13:27 commenti

Contrabbandieri di gasolio provocarono incidente mortale in galleria, Cassazione conferma le condanne

Dieci anni di reclusione al conducente accusato, tra gli altri reati, di omicidio volontario, 2 anni e 8 mesi all'uomo che viaggiava con lui. L'incidente avvenne la notte del 22 settembre 2012 sulla A1, tra Prato e Barberino del Mugello. Morì un camionista di 35 anni

Non ci pensarono due volte a lasciare la cisterna in fiamme sotto la galleria delle Croci di Calenzano, lungo la carreggiata sud dell'Autostrada A1, perché l'unica cosa importante, in quel momento, era cancellare le tracce del reato che stavano compiendo: il contrabbando di gasolio. Si allontanarono mentre il fumo riempiva la galleria togliendo visibilità ai veicoli in transito: undici, tra auto e camion, quelli coinvolti in due tamponamenti; in uno morì un autotrasportatore di 35 anni, Francesco Spinelli, originario della provincia di Cosenza; una ventina i feriti. La Cassazione, a quasi nove anni dai fatti – era la notte del 22 settembre 2012 – ha confermato le condanne a carico dei due imputati: 10 anni di reclusione per il conducente dell'autocisterna, Salvatore Scognamiglio, 64 anni, accusato di omicidio volontario, associazione a delinquere pluriaggravata e contrabbando, e 2 anni e 8 mesi e 22mila euro di multa a Pasqualino Birra, 38 anni, imputato solo di contrabbando. Sono le condanne che i due si portano dietro fin dal primo grado, concluso con il rito abbreviato nel 2016 davanti al giudice delle udienze preliminari del tribunale di Prato.

La notte dell'incidente, come già altre volte secondo la ricostruzione degli investigatori, Scognamiglio, accompagnato da Birra, stava trasportando gasolio dentro una cisterna che avrebbe potuto contenere solo latte. Un guasto ai freni e al cuscinetto di una delle ruote posteriori, misero fuori uso l'autocisterna: anziché fermarsi e dare l'allarme, il conducente continuò la marcia nel tentativo – sono convinti gli inquirenti – di raggiungere una piazzola di sosta per tir distante un paio di chilometri dal punto in cui si trovava; la marcia, però, ad una velocità sempre più rallentata, si fermò prima, sotto la galleria. I due imputati, prima sganciarono la motrice, poi però abbandonarono tutto e si allontanarono ma lo fecero solo dopo aver recuperato qualsiasi cosa che potesse ricondurre a loro: “Io fui lesto – è il passaggio di una telefonata di Scognamiglio intercettata dalla polizia – la prima cosa fu togliere i documenti, la prima cosa è che prendi documenti e telefonino, hai capito? Poi fuggi”.

Nel giro di pochi minuti la galleria diventò un inferno e in quell'inferno morì Francesco Spinelli alla guida del suo camion.

In seguito all'incidente, la procura di Prato aprì un'inchiesta sul traffico di gasolio che nel 2014 portò a 19 ordinanze di custodia cautelare a carico dei componenti di un gruppo criminale che si approvvigionava del carburante da fornitori nell'Europa dell'est per poi rivenderlo a nero in Italia.

