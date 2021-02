15.02.2021 h 11:15 commenti

"Conto" da 400 euro a testa per il compleanno festeggiato in zona arancione

Il pranzo di San Valentino, organizzato in un ristorante di Campi Bisenzio, aveva richiamato 40 persone provenienti anche da Prato. Festa interrotta dall'attivo dei carabinieri. Sanzionata anche paninoteca di via Paronese, aperta dopo le 22

Da Prato a Campi Bisenzio per festeggiare insieme il compleanno di un amico e San Valentino. Ma il pranzo ha avuto un conto salatissimo, visto che ognuno dei commensali si è visto recapitare una multa da 400 euro per non aver rispettato i divieti della zona arancione.

E' successo ieri, domenica 14 febbraio. Del resto era difficile far passare inosservata una tavolata di 40 persone che a pranzo - con la Toscana declassata a zona arancione - festeggiavano un compleanno in un ristorante rimasto aperto in violazione delle norme anti Covid. Sono stati i carabinieri a intervenire nel locale in via Mugellese a Campi Bisenzio, interrompendo i festeggiamenti. Il ristorante dovrà restare chiuso per cinque giorni. Multa da 400 euro per tutti gli avventori, stranieri residenti nelle province di Firenze, Prato e Pistoia, e per i due titolari.

Ieri sera, invece, la polizia di Prato ha sorpreso ancora aperta a mezzanotte una paninoteca in via Paronese. All'interno c'erano tre clienti, tutti di nazionalità cinese, come la titolare dell'esercizio. Per tutti è scattata la sanzione da 400 euro, mentre nei confronti della paninoteca è stata decisa anche la chiusura per 5 giorni per violazione delle norme anticontagio dell'ultimo dpcm. Due dei clienti, poi, sono risultati ittegolari in Italia e pertanto sono stati messi a disposizione dell'ufficio Immigrazione della Questura per i provvedimenti di espulsione.