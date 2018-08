21.08.2018 h 12:30 commenti

Conto alla rovescia per "Settembre. Prato è spettacolo". Si parte il 30 agosto con Caparezza

In cartellone anche The Darkness, Einsturzende Neubauten, Deus, Blonde Redhead, The Zen Circus A Toys Orchestra e Cristiano De Andrè. Biglietti ancora disponibili per tutti i concerti

Conto alla rovescia per Settembre.Prato è spettacolo, la kermesse musicale che da quattro anni propone concerti in piazza del Duomo. Ad aprire le danze, da venerdì 24 agosto inizieranno i lavori per l'allestimento del palco, il 30 agosto arriva Caparezza, mentre il 31 sul palco saliranno i The Darkness, il 1 settembre triplo appuntamento, inizio alle 19,30, con i Einsturzende Neubauten, Deus, Blonde Redhead, a seguire il 2 settembre The Zen Circus e A Toys Orchestra, il 3 è di scena Cristiano De Andrè, a conclusione il 4 settembre il concerto gratuito della Camerata strumentale città di Prato.

La piazza potrà accogliere 4.500 persone, 800 i posti a sedere che raddoppiano in occasione del Concerto di De Andrè e quello della Camerata. Resta in vigore la direttiva Minniti che prevede controlli all’entrata nei due ingressi di via Magnolfi e via Garibaldi.

Un format collaudato con la vendita dei biglietti nei punti TicketOne nei box office e il ritiro direttamente nella ex sede del cinema Excelsior. “Le vendite sono in linea con quelle dello scorso anno – spiega Francesco Fantauzzi di Fonderia Cultart – ci aspettiamo il tutto esaurito per Caparezza. Soddisfazione anche per il concerto del 1 settembre per cui abbiamo venduto biglietti anche in Gran Bretagna, in Germania e in Francia. Del resto è un appuntamento unico per gli appassionati di questo genere musicale”.

Rinnovata anche la convenzione con alcuni locali del centro storico e quella con il parcheggio del Serraglio dove parcheggiare dalle 18 alle 8 costerà 1 euro. Novità assoluta invece la convenzione con Happy Ways, il servizio di trasporto che offre passaggi. “Consapevoli che la sera i mezzi di trasporto sono carenti – continua Fantauzzi – abbiamo proposto a questa start up italiana di partecipare al nostro progetto: al conducente verrà offerto il biglietto gratuitamente. Un modo anche per regolare la presenza di macchine nelle sere dei concerti”. Dal 30 agosto al 3 settembre la piazzetta di Santa Maria del Castello ospiterà uno spazio giochi e intrattenimento per famiglie e bambini.

Partite le vendite on line anche dei biglietti per la Palla Grossa che quest'anno si giocherà in piazza del Mercato Nuovo, le semifinali il 9 e finale il 15 settembre.

