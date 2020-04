27.04.2020 h 14:45 commenti

Conto alla rovescia per la riapertura della Lazzerini, ma i posti per gli studenti saranno dimezzati

Il 18 maggio dovrebbero riaprire tutte le biblioteche ma, con le nuove norme per la sicurezza, non ci sarà posto per i mille ragazzi che quotidianamente affollavano i tavoli. L'assessore Mangani sta cercando nuovi spazi per garantire comunque il servizio

La bella notizia è che il 18 maggio, secondo quanto annunciato dal premier Conte, le biblioteche apriranno, la brutta è che i posti alla Lazzerini saranno probabilmente dimezzati. Prima dell’emergenza sanitaria in media mille ragazzi al giorno utilizzavano la biblioteca come luogo di studio, ma con le normative per la distanza fra le persone probabilmente i posti a sedere saranno diradati.

L’assessore alla cultura Simoni Mangani sta cercando una soluzione, che però non è facile. “Sicuramente -spiega – non saremo in grado di garantire la stessa affluenza di ragazzi e quindi, fra le ipotesi che stiamo vagliando c’è anche quella di appoggiarsi ad altre biblioteche periferiche oppure chiedere aiuto ai musei. Sul tavolo ci sono anche altre possibilità, che però devono essere condivise e valutate. Certamente non ci sarà la riapertura al pubblico se non saremo in grado di garantire la sicurezza di lavoratori e utenti”.

Da ripensare anche la modalità del prestito dei libri, che comunque dovrebbe essere più semplice, mentre si aspetta indicazioni precise su come sanificare gli ambienti.

Nel calendario delle riaperture annunciato dal Governo, per la stessa data è prevista anche la ripresa delle attività museali. “Per gli spazi cittadini credo che non ci siano problemi nel garantire la distanza tra le persone – continua l’assessore – più complicata, invece, l’organizzazione delle mostre sia per il pubblico a cui verranno proposte che sarà prevalentemente regionale, sia per la possibilità di muovere le opere d’arte da una Paese all’altro”. Intanto a palazzo Pretorio resta ancora allestita la mostra “Dopo Caravaggio” e al Museo del tessuto sono ancora esposti gli abiti del film Pinocchio di Matteo Garrone, in programma poi ci sarebbe stata la mostra sugli abiti di scena della Turandot, che in parte sono stati restaurati con una campagna di crowfunding

“ Credo che la programmazione – ipotizza Mangani – sarà orientata verso mostre legate al territorio e anche per questo dovremo fare una riflessione per capire se il costo del biglietto stabilito prima che il Covid 19 cambiasse le nostre abitudini, sia ancora quello corretto da applicare. Nel pianificare l’attività dei musei bisognerà anche tenere conto che le scuole riapriranno a settembre e che spesso tramite i più piccoli si riesce a coinvolgere gli adulti”.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus