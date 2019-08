05.08.2019 h 09:37 commenti

Conto alla rovescia per la quarantesima "Cena dei poveri", il 7 agosto a San Paolo

Si rinnova la tradizione al circolo di via Cilea che ogni anno organizza la serata a cui partecipano sempre più persone. Occasione per ricordare Nedo Coppini, fotografo de La Nazione, che non mancava mai

Al circolo Arci di via San Paolo torna, mercoledi 7 agosto alle 20.30, la 'Cena dei poveri'. Appuntamento con la 40a edizione per una serata sotto le stelle ma soprattutto un modo per stare insieme e gustare le delizie che la cucina del circolo di via Francesco Cilea riesce a mettere in tavola. Quest'anno menu di terra con antipasto toscano per iniziare, tortelli mugellani al ragù e burro e salvia come primo, e a seguire coniglio in porchetta, roast beef con patate arrosto e insalata mista, il tutto accompagnato da bevande fresche a volontà e per terminare gelato e cocomero. "Lo scorso anno eravamo più di 100 in una bellissima serata che ha visto i cittadini che sono rimasti a casa divertirsi e mangiare in allegria - spiega Livio Santini, presidente del circolo San Paolo - ormai sono decenni anni che organizziamo questa cena e abbiamo scelto il 7 agosto per essere ancora di più. Se all'inizio eravamo veramente in pochi in questi ultimi anni siamo tanti anche perché molti non vanno al mare per problemi economici e questa è l'occasione per stare insieme e passare una serata in allegria. Tutto è cucinato da volontari. Spero che ci siano tutte le nazionalità presenti per una cena anche un po' multietnica. Quest'anno come lo scorso anno ricorderemo anche il nostro amico Nedo Coppini che ogni anno era presente a questa cena ed è stato sempre uno di San Paolo perché abitava vicino al circolo". Per informazioni e prenotazioni basta contattare il circolo San Paolo allo 0574.21675 o recarcisi di persona.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus