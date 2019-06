17.06.2019 h 16:48 commenti

Conto alla rovescia per la giunta: mercoledì la presentazione ma ancora manca una tessera del puzzle

Il nome potrebbe arrivare dalla lista Demos al posto di quello di Lorenzo Marchi o dalla lista Sport che mette sul piatto Beatrice Becheri. Una novità che a sorpresa farebbe uscire dalla squadra Luca Vannucci fino a oggi dato per certo

Sono ore febbrili per il sindaco Matteo Biffoni ancora alle prese con le quote rosa della sua nuova giunta. Un nodo da sciogliere entro mercoledì prossimo, 19 giugno, quando viene data per certa la presentazione ufficiale della squadra di governo della città.

La questione è così complessa che potrebbe far vacillare anche la poltrona allo sport di Luca Vannucci considerata intoccabile fino a poche ore fa. Al suo posto, sempre in rappresentanza della lista Sport, si fa il nome di Beatrice Becheri, direttrice tecnica del Cgfs e prima dei non eletti in Consiglio comunale (315 preferenze), tra l'altro più gradita alla lista stessa. Con questo cambio in corsa, il sindaco risolverebbe anche il problema legato al coinvolgimento di Vannucci nell'inchiesta sui lavori allo stadio che nei prossimi giorni dovrebbe avere ulteriori passaggi davanti al giudice.

Se invece Vannucci riuscisse a tenere la posizione, tocherrebbe alla lista Demos trovare un nome femminile da proporre al sindaco al posto del giovane avvocato Lorenzo Marchi. Potrebbe essere l'insegnante Sandra Mugnaioni, anche lei prima dei non eletti, o ancora Cristina Pacini del Centro per il diritto alla vita anche se l'uscita del suo nome nei giorni scorsi ha provocato una levata di scudi da parte degli ambienti di Sinistra. La diretta interessata però si chiama fuori: "Non ho avuto alcun contatto relativo a una mia partecipazione alla nuova giunta comunale. E anche se avvenisse non sarei assolutamente disponibile ad assumere incarichi, avendo già come mio principale impegno quello di dirigente in Confartigianato Imprese Prato. Impegno che non intendo in nessun modo abbandonare né trascurare".

Vedremo nelle prossime ore quale delle due liste, tra Demos e Sport, farà fare un passo indietro ai rispettivi uomini in corsa per lasciare il posto a una donna.

Il terzo nome femminile è quello di Cristina Sanzò che coprendo la quota zingarettiana riequilibra a sinistra una giunta che altrimenti sarebbe troppo spostata verso il centro per la presenza data per sicura dell'avvocato Francesco Querci, presidente del Consorzio Santa Trinita (presente nella lista Biffoni) ed ex Udc, e di un rappresentante di Demos, maschio o femmina che sia.

Il poker rosa viene completato da Benedetta Squittieri e da Ilaria Santi. Gli altri uomini invece dovrebbero essere Valerio Barberis, Simone Faggi e Luigi Biancalani, colonne della precedente giunta.

In corsa per la carica di presidente del Consiglio comunale due assessori uscenti, Monia Faltoni e Simone Mangani mentre il ruolo di capogruppo Pd dovrebbe toccare a Gabriele Alberti.

E.B.