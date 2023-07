02.07.2023 h 22:43 commenti

Conto alla rovescia per la fine del mandato di Biffoni, confronto tra giunta e maggioranza

L'iniziativa si è tenuta sabato in un’azienda agricola a Cafaggio. Sapia: “In questi anni costruita una visione di città, ora porre basi per il futuro”. Biffoni: “Lavoreremo pancia a terra fino all'ultimo giorno della legislatura”

Ultima giornata di confronto tra giunta e maggioranza del secondo mandato di Matteo Biffoni. Si è tenuta sabato 1 luglio in un’azienda agricola a Cafaggio. “La giornata ha permesso di fare un punto rispetto ai 4 anni di mandato e alla prospettiva di governo dell’ultimo anno. - spiega il capogruppo del Pd Marco Sapia - I fondi del Pnrr, le opere pubbliche, l’attuazione del piano operativo, l’impegno per le frazioni, la cura dell’ambiente, sono i temi principali che abbiamo affrontato per portare a termine la visione della città che abbiamo costruito in questi nove anni di amministrazione del sindaco Matteo Biffoni, con l'impegno di porre le basi per il futuro. Sicuramente il quadro disegnato dai piani di programmazione, frutto anche del lavoro della passata amministrazione, hanno disegnato un’idea di città nuova e moderna, al passo con le medie e grandi città europee, con strategie e innovazioni che hanno posto Prato all’avanguardia su moltissimi fronti. Dobbiamo ora spingere sull’acceleratore sugli aspetti per cui i cittadini portano l’attenzione fuori dalla propria abitazione nella vita di tutti i giorni: questo vuol dire essere protagonisti sugli interventi programmati e quelli che inseriremo nelle prossime variazioni di bilancio”.

Un appuntamento annuale ma che stavolta si carica di “tensioni” elettorali dato che alla primavera 2024 manca meno di un anno e non si hanno ancora certezze su chi sarà il prossimo candidato sindaco del Pd. Chiunque sarà avrà come bagaglio elettorale di partenza, gli interventi realizzati sul territorio dalla giunta uscente. “È stata un'occasione per fare il punto con i consiglieri di maggioranza sui tanti interventi in corso. - afferma il sindaco Matteo Biffoni - Come ho sempre detto lavoreremo pancia a terra fino all'ultimo giorno della legislatura perché ritengo che l'agenda di un'Amministrazione non debba guardare le scadenze elettorali ma la crescita della città. E ci diamo da fare per dare risposte ai cittadini e all'intera comunità, cercando di portare più avanti possibile i numerosi interventi in corso che lasceremo come buona eredità alla prossima amministrazione”.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus